انطلاق الجلسات العلمية والنقاشية للمؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع

انطلقت اليوم الأحد، أولى الجلسات العلمية والنقاشية، وجلسات الأفكار “الآيدياثون”، للمؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع في يومه الثاني، بمشاركة نخبة من خبراء وموهوبي العالم.
شارك 20 مجموعة، تضم 100 موهوب وموهوبة من 30 دولة في جلسة الأفكار الأولى، عملت على وضع الأفكار الإبداعية لتحدي البحث عن المواهب، وتقديمها إلى لجنة التحكيم التي تتكون من 12 عضوًا من جنسيات مختلفة، ليتم إعلان الفكرة الفائزة، وتكريم مجموعتها من جانب أمين عام مؤسسة “موهبة” آمال الهزاع.
وانطلقت الجلسة الثانية، بعنوان “تحدي تمكين المواهب”، وانتقل المشاركون إلى الجلسة الرئيسية؛ للاستماع للسير جيف مولغان أستاذ الذكاء الجمعي بكلية لندن الجامعية، مستعرضًا مجموعة من قصص النجاح، وأمثلة علمية لنتائج الذكاء الجمعي على مر التاريخ؛ كتجارب وكالة “ناسا” وغيرها من التجارب الرائدة إنسانيًا.
وانطلقت بعدها الجلسة النقاشية الأولى بمشاركة، الخبيرة في علم النفس والإرشاد ليوني كرونبورغ، ورئيس المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة ليان هيوقفين، وقيادي التحول وخبير تحليلات الأعمال التنبؤية عارف أنصاري، والسير جيف مولغان.
وتناولت الجلسة النقاشية الأولى، أهم أفكار الذكاء الجمعي، وأثره في المستقبل الجديد، وقدم المشاركون الكثير من الإرشادات والتوجيهات عن كيفية الاستفادة من مهارات الذكاء الجمعي لإيجاد الحلول الحقيقية للمستقبل، مؤكدين ضرورة استخدام المهارات الناعمة.
وفق “أخبار 24”.