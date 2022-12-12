“مطار جدة” يطالب المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات

أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات.
وجاءت مطالبة مطار الملك عبدالعزيز للمسافرين؛ إثر الحالة المطرية التي تشهدها محافظة جدة؛ حرصاً على سلامة المسافرين وتلافياً لحدوث ازدحام داخل صالات المطار.
ونوه بأهمية تأكد المسافرين من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه إلى المطار.
يذكر أن مركز إدارة الكوارث والأزمات بمنطقة مكة المكرمة قد أهاب بعموم المواطنين والمقيمين، البقاء في منازلهم والابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.