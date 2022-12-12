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جديد المحليات > “المرور” يوضح لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعة منخفضة خلال الأمطار
12/12/2022   7:16 ص

“المرور” يوضح لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعة منخفضة خلال الأمطار

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أوضحت الإدارة العامة للمرور لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعة منخفضة وقت هطول الأمطار، مبينة أن السرعات المنخفضة تسهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

وأشارت الإدارة إلى أن انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار يحدث حينما يتحرك الإطار فوق المياه، حيث يقل تماسكه وثباته على الطريق، وتزيد احتمالية الانزلاق مع زيادة السرعة.

وبينت أنه مع السرعة المنخفضة فإن معدل تواصل الإطارات مع الطريق يكون مباشراً، ويكون بسيطاً خلال السرعة المتوسطة، بينما يكون شبه معدوم مع السرعات العالية.

المرور

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعة منخفضة خلال الأمطار

جديد المحليات
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