ياسر الشهراني يكشف آخِر تطورات حالته الصحية بعد زيارته لمران الهلال

وجّه لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني رسالة إلى الجماهير يكشف فيها عن آخِر تطورات حالته الصحية بعدما تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مشاركته مع الأخضر أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.
وقال ياسر الشهراني في فيديو تمت إذاعته عبر الحساب الرسمي لناديه الهلال على هامش زيارته للمران اليوم: “الحمد لله رب العالمين انتهت المرحلة الأولى من العمليات، وطلعت بالسلامة وبدأت الآن المشي وجلست مع طبيب النادي ووضعنا الخطة العلاجية التى سأسير عليها، والله يسهل الأمور ودعواتكم”.
وحرص لاعب الهلال مساء اليوم الأحد، على زيارة تدريبات ناديه، حيث استقبله زملاؤه بترحاب قبل انطلاق المران.
والتقط ياسر الشهراني العديد من الصور التذكارية مع زملائه في فريق الهلال، قبل أن يبدأ المران استعداداً لاستئناف منافسات الدوري. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر صحفية أن لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني سيجري زيارة طبية كل أسبوعين للفريق المعالج له في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، بعد إجرائه عمليتين جراحيتين إثر إصابته أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.