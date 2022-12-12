يتصدر محترف الشباب كارلوس جونيور قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات قبل إيقافها في وقت لاحق بسبب مشاركة الأخضر في مونديال قطر 2022.
ووفقا لما نشره الحساب الرسمي لدوري روشن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن قائمة هدافي المسابقة تصدرها كارلوس جونيور برصيد 6 أهداف، وجاء في المركز الثاني لاعب النصر أندرسون تاليسكا برصيد 5 أهداف، وفي المركز الثالث لاعب النصر لويس جوستافو برصيد 4 أهداف.
وضمت القائمة أيضًا لاعب الهلال فراس البريكان برصيد 4 أهداف، وزميله بالفريق اوديون إيغالو برصيد 4 أهداف، وهو نفس عدد أهداف كل من كريستيان جوانكا، وعبدالرزاق حمدالله، وموسي ماريغا.
وفق “أخبار 24”.