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رياضة > نيمار يوجّه رسالة إلى الشعب البرازيلي بعد الخروج من كأس العالم
12/12/2022   7:14 ص

نيمار يوجّه رسالة إلى الشعب البرازيلي بعد الخروج من كأس العالم

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وجّه لاعب منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا رسالة إلى الشعب البرازيلي ، عقب الخروج من كأس العالم 2022، إثر الخسارة أمام كرواتيا.

وودع المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2022، عقب الخسارة من كرواتيا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وقال نيمار: “الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيراً، كنا قريبين جداً، لسوء الحظ لا زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى، أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “شكراً لقطر على كلّ شيء، كانت المنافسة جميلة وكان يجب أن تتوج البرازيل باللقب، لكن الله قدر شيئاً آخر”.

نيمار يوجّه رسالة إلى الشعب البرازيلي بعد الخروج من كأس العالم

رياضة
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