“العدل” تتيح توثيق الوصية إلكترونياً عبر “ناجز”

أعلنت وزارة العدل، اليوم (الإثنين)، إطلاق خدمة “توثيق وصية” إلكترونياً عبر بوابة ناجز؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة.
وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.
وبينت وزارة العدل أن الخدمة متاحة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة “توثيق وصية”، وبعدها تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، وبعدها مصادقة الطلب من مقدم الطلب، ثم اعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيراً صدور الوثيقة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمستفيد طلب إلغاء الوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه، مؤكدة أن الخدمة تأتي في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.