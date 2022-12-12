“المرئي والمسموع”: رصد 1300 مخالفة وإغلاق 3400 موقع وتطبيق مقرصن خلال نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الإثنين)، أنها رصدت أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، وأغلقت أكثر من 3400 موقع وتطبيق مخالف خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الهيئة، إن هذه الجهود جاءت حرصًا على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، وكذلك استمرارًا لسعيها في توفير بيئة آمنة وخالية من المواقع والتطبيقات الإعلامية المقرصنة.
وأوضحت أنها قامت بحجب وإغلاق 3 آلاف و449 موقعا وتطبيقا مقرصنا، بينها 43 شبكة تلفزيونية مقرصنة للمحتوى، و3.2 ألف تطبيقا ذكيا، و150 موقعا إلكترونيا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد المخالفات الإعلامية بلغ 1360 مخالفة، موضحة أن عدد المخالفات المرصودة لممارسة العمل الإعلاني في وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص موثوق بلغ 20 مخالفة.