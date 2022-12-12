وجهة مسار تطلق الحزمة الأولى من مشاريعها بـ7 فنادق قرب الحرم المكي

أطلقت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار”، اليوم (الإثنين)، الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية بالعاصمة المقدسة، بقيمة استثمارية تجاوزت 7 مليارات ريال لإنشاء سبعة أبراج فندقية.
وتقع المجموعة الفندقية بالمنطقة المركزية على بعد 500 متر عن ساحات الحرم المكي، وتشمل مولًا تجاريًا بمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، إلى جانب محطة توقف لحافلات التردد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبو عتيق، إن وجهة “مسار” ستوفر مستقبلًا خيارات متعددة للقادمين للعاصمة المقدسة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن وجهة “مسار” ستمثل عند انتهائها معلمًا عصريًا، ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول عام 2030.