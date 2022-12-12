وزير العدل يدشن المحكمة التجارية النموذجية بالرياض

دشن وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.
يأتي ذلك ضمن مشروع إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث، إلى جانب تطبيق هوية معيارية حديثة موحدة لمباني المحاكم بالمملكة.
وهيّأت الوزارة مناطق استقبال وانتظار للمستفيدين، كما خصصت قسماً مستقلاً لمكتب المصالحة، وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، بالإضافة إلى توفير مناطق استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل دشن في وقت سابق محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، كأول محكمة نموذجية، معلنًا بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة في جميع محاكم المملكة.
وفق “أخبار 24”.