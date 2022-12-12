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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة
12/12/2022   4:07 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، انخفاض الحالات الحرجة، وارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 68 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 30 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826259 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 80 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813699 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 4 حالات جديدة من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 36 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى استقرار في الوفيات بتسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9486 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

جديد المحليات
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