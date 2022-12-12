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جديد المحليات > لأول مرة منذ أبريل 2021.. سوق الأسهم يتراجع دون 10 آلاف نقطة
12/12/2022   4:07 م

لأول مرة منذ أبريل 2021.. سوق الأسهم يتراجع دون 10 آلاف نقطة

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تراجع مؤشر السوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الإثنين) بأكثر من 150 نقطة دون مستوى الـ10 آلاف نقطة، لأول مرة منذ أبريل 2021، وسط تداولات ناهزت 2.1 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية”، فيما يجري تداول أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”معادن” و”بنك الرياض” و”سابك” و”السعودي الفرنسي”، على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، بينما يتصدر سهم “تهامة للإعلان” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، يتداول سهم “أمريكانا” في أولى جلساته بالسوق على ارتفاع بأقل من 1%، وسط تداولات كثيفة على السهم.  وفق “أخبار 24”.

لأول مرة منذ أبريل 2021.. سوق الأسهم يتراجع دون 10 آلاف نقطة

جديد المحليات
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