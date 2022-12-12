5 أيام على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بمكة وجدة والدمام

أكد برنامج الأراضي البيضاء على أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من الرسوم في مكة وجدة وحاضرة الدمام تنتهي بعد 5 أيام، داعياً إلى سرعة تسجيل الأراضي في البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وأوضح أن غرامة عدم التسجيل خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.
وبيّن أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.
وأتاح البرنامج للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
يذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد.
فيما ستفرض في المرحلة الثالثة رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.
وفق “أخبار 24”.