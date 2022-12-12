لاعب كرواتيا: مباراة الأرجنتين ستكون مشابهة لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي 2018

تحدث لاعب كرواتيا إيفان بيريتشيتش لاعب منتخب كرواتيا قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وقال بيرتسيتش في المؤتمر الصحفي لمواجهة الأرجنتين: “الكثير منكم كانوا غير راضين بعد تعادلنا مع المغرب واليوم هم متواجدون في نصف النهائي باستحقاق”.
وأضاف:” مواجهة الأرجنتين ستكون مشابهة لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي 2018″.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، مساء غدا الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب. وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب الكرواتي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح، كما وصل منتخب الأرجنتين لنفس الدور بنفس الطريقة أمام هولندا.