مدرب الأرجنتين: سنلعب أمام كرواتيا من أجل الانتصار والتأهل للنهائي

تحدث المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني قبل مواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي لمواجهة كرواتيا: “كرواتيا فريق رائع ويعتمد على اللعب الجماعي، فهم فريق جيد ومحكم ولديه طريقته المميزة في اللعب “.
وأضاف: “سنلعب مواجهة الغد أمام المنتخب الكرواتي من أجل الانتصار والتأهل للنهائي”.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب. وفق “أخبار 24”.