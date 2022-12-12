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رياضة > لاعب الأرجنتين: ميسي قدوتنا في الملعب وهو روح الفريق
12/12/2022   5:07 م

لاعب الأرجنتين: ميسي قدوتنا في الملعب وهو روح الفريق

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تحدث لاعب منتخب الأرجنتين نيكولاس تاغليافيكو قبل مواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 .

وقال نيكولاس تاغليافيكو في المؤتمر الصحفي لمواجهة كرواتيا:” كرواتيا تعتمد على طرق مختلفة في اللعب ، ويجب أن نكون مستعدين لكل خطط الخصم”.

وأضاف:” علينا أن نسجل في الدقائق الأولى من المباراة ، وليونيل ميسي قدوتنا في الملعب وهو روح الفريق”.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، مساء غدا الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب. وفق “أخبار 24”.

لاعب الأرجنتين: ميسي قدوتنا في الملعب وهو روح الفريق

رياضة
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