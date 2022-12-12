مدرب كرواتيا: درسنا طريقة لعب الأرجنتين.. ونثق في لاعبينا لتحقيق الفوز

تحدث المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم قطر2022.
وقال داليتش في المؤتمر الصحفي لمواجهة الأرجنتين: نحن من بين أفضل 4 منتخبات في العالم ووصولنا إلى هذا الدور إنجاز كبير”.
وأضاف:” خلال الأيام الماضية قمنا بتحليل أسلوب لعب الأرجنتين ونحن نثق في لاعبينا لتحقيق الفوز”.
وأتم مدرب كرواتيا تصريحاته: هذه البطولة منهكة لكننا نملك الطاقة والإرادة لخوض المواجهة”.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، مساء غدا الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب. وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب الكرواتي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح، كما وصل منتخب الأرجنتين لنفس الدور بنفس الطريقة أمام هولندا.