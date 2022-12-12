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جديد المحليات > ولي العهد الكويتي يستقبل وزير الطاقة
12/12/2022   5:07 م

ولي العهد الكويتي يستقبل وزير الطاقة

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استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم (الإثنين)، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وذلك خلال زيارته الرسمية للكويت.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الجابر الصباح.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي رئيس ديوان ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد الكويتي يستقبل وزير الطاقة

جديد المحليات
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