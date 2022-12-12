“الحكومة الرقمية” توقع مذكرة تعاون لإطلاق باقات مخفضة لعدد من الخدمات

وقعت هيئة الحكومة الرقمية مذكرة تعاون مع شركة مصدر لحلول البيانات المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بهدف إطلاق باقات مخفضة لعدد من الخدمات، وذلك بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المهندس رائد الفايز، ومدير فنتك السعودية نزار الحيدر.
وتشمل تلك الخدمات “خدمات مفيد الأفراد، وخدمات مفيد المنشآت، وخدمات أكيد، وخدمات الالتزام”، بنسبة تصل إلى 90% للمستفيدين من شركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة والمتوسطة”.
ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للتنظيم والثقة والرقمية المهندس فارس الربدي، فيما مثّل شركة مصدر لحلول البيانات في التوقيع على هذه المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس بدر الدخيّل.
وبموجب المذكرة ستقدم الشركة ثلاث باقات “ذهبية، وفضية، وبرونزية”، لشركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة ومتناهية الصغر”؛ لتقديم أسعار مخفضة كخدمة التحقق من الأجر لتصل إلى 0.12 ريال بعد التخفيض.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات المهندس أحمد العمران أن المذكرة ستسهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
من جانبه، أشار نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للتنظيم والثقة والرقمية المهندس فارس الربدي إلى أن إطلاق هذه الباقات المخفضة يهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي.
وأضاف الربدي أن الباقات المخفضة ستسهم في دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة والمتوسطة” للاستفادة من هذه الخدمات بتكلفة أقل.
وفق “أخبار 24”.