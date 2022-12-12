عقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، اليوم (الإثنين)، اجتماعًا في قاعة المرايا بمحافظة العلا، وذلك بمشاركة رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري.
ويعقد الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، في قاعة مرايا بمحافظة العلا، ليكون الاجتماع الأول من نوعه في دولة عربية، تلبيةً لدعوة العنقري لاستضافة الاجتماع الثالث للدورة الحالية من مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، على هامش أعمال المؤتمر التاسع للمراجعة الداخلية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
وناقش الاجتماع في يومه الأول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمراجعة الداخلية، شملت تطور المعايير الدولية للمهنة، ونموذج التشغيل الدولي للمراجعة الداخلية، وكفاءة أعضاء المعهد واستراتيجية التعلم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الاستراتيجية وفقاً لخطة المعهد.
وفق “أخبار 24”.