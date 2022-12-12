“التعليم” تُخصص 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، عن تخصيص 300 مقعد للتدريب الطبي للسعوديين في شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا.
يأتي ذلك من خلال البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS)، بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB).
وأوضحت الوزارة أن المقاعد المتاحة تشمل مختلف التخصصات الطبّية العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، التي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.
ودعت الراغبين في التسجيل إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل عبر الرابط التالي، مبينةً أن الالتحاق بالبرنامج سيكون خلال شهر أبريل 2023.
وفق “أخبار 24”.