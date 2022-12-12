“التجارة” تُحذر من مواقع وهمية تدَعي استقبال بلاغات المستهلكين

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حذّرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، عموم المستهلكين من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة بغرض النصب والاحتيال.
وأوضحت الوزارة أنها تستقبل البلاغات عبر قنواتها الرسمية على الرقم الموحد 1900، وتطبيق “بلاغ تجاري”.
وفق “أخبار 24”.
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