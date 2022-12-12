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جديد المحليات > “التجارة” تُحذر من مواقع وهمية تدَعي استقبال بلاغات المستهلكين
12/12/2022   9:15 م

“التجارة” تُحذر من مواقع وهمية تدَعي استقبال بلاغات المستهلكين

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حذّرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، عموم المستهلكين من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل البلاغات عبر قنواتها الرسمية على الرقم الموحد 1900، وتطبيق “بلاغ تجاري”.

"التجارة" تُحذر من مواقع وهمية تدَعي استقبال بلاغات المستهلكين

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تُحذر من مواقع وهمية تدَعي استقبال بلاغات المستهلكين

جديد المحليات
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