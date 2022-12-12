“موهبة” و”كاوست” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الموهوبين ودعم الإبداع

أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، للمساهمة في تعزيز قدرات الشباب ودعم الإبداع بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في البرامج البحثية، بحيث توفر “كاوست” إمكانية الوصول إلى جميع مرافق وخدمات المختبرات الأساسية في الجامعة وتدريب طلاب موهبة، وتزويدهم بالخبرة المختبرية العملية وفرص التجربة العملية لصقل مهاراتهم في البحث العلمي وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.
ويشمل التعاون مساعدة الشباب والشابات في تنمية المهارات القيادية وريادة الأعمال ودعم مشاركتهم في مختلف المجالات العلمية، إلى جانب دعم المواهب الوطنية اليافعة من خلال تعريضهم لمجالات علمية مختلفة.
وقالت الدكتورة آمال الهزاع نيابة عن مؤسسة “موهبة”، إن توقيع تلك المذكرة يعزز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، ويدعم الجيل القادم من القادة القادرين على بناء مستقبل أفضل.
من جهته، قال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور توني تشان إن التعاون مع “موهبة” يساهم في نمو النظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار بشكل أفضل وبناء الأساس الصحيح لمواجهة التحديات البحثية الأكثر صعوبة في المملكة والعالم. وفق “أخبار 24”.
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، ونيابة عن مؤسسة “موهبة” الأمين الدكتورة آمال الهزاع.