زراعة 78 ألف م2 من الأشجار بالدمام خلال الربع الأخير من العام الحالي

أكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة مساحة 78 ألف م2، بالأشجار في حاضرة الدمام، خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالشرقية محمود الرتوعي، أن الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات قامت بزراعة الأشجار والشجيرات ومغطيات التربة لـ 20 شارعًا، وشملت تأسيس خطوط رئيسية وفرعية للري، بالإضافة إلى أعمال الدفان والتسميد.
ونوه إلى أن الأشجار التي تمت زراعتها تنوعت ما بين أشجار النيم، والسدر، واللبخ، والتيكوما، والأكاسيا، وجلوكا، والبونسيانا، والغاف، والطلح، والفيكس، مبيناً أنها تتناسب مع بيئة المنطقة وتتحمل الظروف المناخية وقليلة الاحتياج المائي.
وفق “أخبار 24”.