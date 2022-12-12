مستهدفًا دعم المنشآت الجديدة.. صندوق التنمية السياحي يطلق برنامجًا جديدًا

أطلق صندوق التنمية السياحي، اليوم (الإثنين)، برنامج “عون السياحة للضيافة”، للمساهمة في دعم المنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز نموها وتمكينها من تحقيق طموحاتهم في قطاع السياحة.
ويسهم البرنامج في دفع عجلة النمو وإثراء التجارب المقدمة في القطاع السياحي، وتعزيز العروض السياحية في الوجهات الرئيسية بالمملكة.
ويستهدف البرنامج دعم المنشآت الجديدة، إضافة إلى تطوير وتجديد منشآت قائمة بمشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى 10 سنوات. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري، إلى أن إطلاق برنامج “عون السياحة للضيافة” يأتي امتداداً لسلسلة البرامج التي يقدمها الصندوق، لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحقيقاً لأهدافها وطموحاتها، وتحفيزها للاستثمار في الفرص النوعية المستدامة، الأمر الذي يدعم منظومة الاستثمار السياحي.
ويعمل صندوق التنمية السياحي من خلال حزمة من البرامج التمويلية لتوفير كل الممكِّنات والدعم الاستشاري والمالي لتلك المنشآت، وصولاً إلى تعزيز أدوارها في التنمية السياحية والاقتصادية.