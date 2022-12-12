“الغطاء النباتي”: نثر البذور دون ترخيص مخالفة تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البذور داخل أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه في جميع المناطق. والتي تشمل المنتزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان، والروضات والفياض وغيرها.
وأوضح المركز أنه أقر غرامة على المخالفين بواقع ألف ريال للمرة الأولى، ومن ثم ترتفع لتصل إلى 5 آلاف في الثانية، و20 ألفا عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع الإلزام بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وفقا للائحة التنفيذية للغطاء النباتي، مبيناً أن على الراغبين في الحصول على ترخيص التواصل إدارة اللوائح والتراخيص.
وكشف أنه حدد مجموعة من المعايير والاشتراطات والضوابط العامة لنثر البذور، منها الحصول على ترخيص ونثر بذور الأنواع الأصلية لكل منطقة في نفس مواقعها لتنميتها والمحافظة عليها حتى تكون قادرة على التكيف مع الظروف البيئية دون إحداث أي أثر سلبي على المياه الجوفية أو التربة أو الأنواع النباتية المجاورة لها.
وأضاف أن الاشتراطات تتضمن عدم نثر بذور أي نبات في غير بيئته الأصلية حتى لو كان نباتا له قيمة اقتصادية، وذلك لحماية النباتات السائدة في الموقع الأصلي، ومنعا للخلط الوراثي السلبي مستقبلا، إلى جانب الخلو من الشوائب والإصابات البكتيرية والفطرية والسلامة من الرطوبة والتعفن. وفق “أخبار 24”.
وبين المركز أن نثر البذور يعد أحد الطرق المعتمدة والركائز الأساسية للتشجير في المملكة الذي يهدف من خلاله إلى تنمية الغطاء النباتي في المواقع التي يصعب الوصول إليها وخدمتها وزراعتها بأنواع محددة.