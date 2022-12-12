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جديد المحليات > “أمانة المدينة” تعلن عن المرحلة الثانية من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء
12/12/2022   9:15 م

“أمانة المدينة” تعلن عن المرحلة الثانية من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الإثنين)، عن المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، والتي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير.

وتشمل المواقع طريق سكة الحديد، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سيد الشهداء، وطريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وطريق سعد بن خيثمة، ويبلغ إجمالي الأراضي الفضاء بها 87 قطعة أرض.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تطبيق القرار ورصد الامتثال اعتبارًا من 1 مارس المقبل، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى ضمن منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة.

تسوير الأراضي

تسوير الأراضي

تسوير الأراضي

تسوير الأراضي

تسوير الأراضي

وفق “أخبار 24”.

“أمانة المدينة” تعلن عن المرحلة الثانية من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

جديد المحليات
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