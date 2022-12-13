طقس اليوم.. أمطار وسيول بعدد من المناطق وارتفاع طفيف للحرارة بمكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد للأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و22 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و31 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).