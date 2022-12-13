نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المرور” يوضح أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها عبر “أبشر” بدون غرامات
13/12/2022   8:22 ص

“المرور” يوضح أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها عبر “أبشر” بدون غرامات

+ = -
820

دعت الإدارة العامة للمرور، مجدداً إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة، أن خدمات المرور تمكّن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في الأول من مارس عام 2023 المقبل.

ونوهت إلى أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها هي “مركبة خصوصي، ومركبة نقل عام، ومركبة نقل خاص، وحافلة صغيرة عامة، وحافلة صغيرة خاصة، ومركبة أجرة، ومركبة أشغال عامة، ودراجة نارية”.

اسقاط المركبات

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها عبر “أبشر” بدون غرامات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241033.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.