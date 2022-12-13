محلل مالي : السوق السعودي أفضل أداء مقارنة بأسواق كبرى

سجّل “مؤشر السوق السعودي”، يوم أمس (الإثنين)، أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، متراجعاً بنسبة 1%، حيث أغلق عند 10033 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.
وأكد المحلل المالي ماجد الشبيب لـ “أخبار 24″، أن تراجع السوق السعودي يتزامن مع ما تشهده الأسواق المالية العالمية من انخفاض، لافتاً إلى أن السوق السعودي أفضل أداء مقارنة بالبورصات الكبرى حتى الآن رغم ما تعرضت له اسعار النفط من تراجع خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن السوق شهد ارتفاعات واسعة منذ مارس 2020، ارتفع من خلالها 8000 نقطة، حيث أخذ السوق تقييمات مبالغ فيها نوعا ما وأعلى من متوسط ما اعتاده السوق.
وأوضح أنه مع المتغيرات العالمية لا سيما التي تتعلق في بيئة أسعار الفائدة، نجد خيارات جيدة للاستثمار مع بلوغ أسعار الفوائد في المرابحات والصكوك أعلى ما هو في الأسهم، مما أعاد تقييم الفرص من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن تراجع السوق قد يجعلنا قريبين من القاع مع تراجع المكررات الى متوسط ما اعتاده السوق، مابين 16- 15 مرة.