“روشن” تستحوذ على واجهة الرياض

استحوذت شركة “روشن”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على مناطق التسوق والأعمال والترفيه التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع “سدرة”.
كما أبرمت الشركة اتفاقية لإدارة الممتلكات مع المطور والمشغّل الرئيسي لواجهة الرياض، لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمستأجرين والزوّار في واجهة الرياض.
وذكرت الشركة أن منطقة التسوق في واجهة الرياض تعد مركزًا تجاريًا متعدد الاستخدامات، وتبلغ مساحته نحو 80 ألف متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من المستأجرين، وتستقبل المنطقة أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا، كما تضم الواجهة أيضًا منطقة الأعمال، وهي منطقة مُسوَّرة مُخصصة للشركات والأعمال، وتبلغ مساحتها نحو 80 ألف متر مربع، تضم مجموعة من المستأجرين المتميزين.
وأضافت أن منطقة الأعمال تقع بجوار منطقة التسوق، وتتميز بمساحات عمل نموذجية عالمية المستوى، كما تضم متنزهات ومساحات خضراء بطول 1 كم، وممرات للمشاة، ومرافق عصرية وحديثة الطراز، مثل: مركز للياقة البدنية، وفندق 4 نجوم، وقاعات للمؤتمرات، وغرف اجتماعات، وحضانة أكاديمية واجهة الرياض.
وأكدت أن المرافق والمراكز متعددة الاستخدامات التابعة لواجهة الرياض تتكامل مع جهودها الساعية إلى تقديم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه لسكّان حي “سدرة”، المجاور لواجهة الرياض، الذي سيضيف 30 ألف منزل جديد إلى السوق عند اكتمال مراحل تطويره الثماني.
وأضافت أن المشروع سيقدم لسكانه مجموعة فريدة من المميزات، بما في ذلك التصميم الذي يمزج طراز العمارة السلمانية مع أحدث التقنيات، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة، وبيئة معيشية مع شوارع صديقة للمشاة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والرياضية، والبيع بالتجزئة.
وأكدت أنه من المقرر أن ينتقل السكان إلى منازلهم الجديدة في المرحلة الأولى من “سدرة” خلال الشهر الجاري، منوهة بإطلاقها مبيعات المرحلة الثانية من مشروع “سدرة”، التي ستضيف أكثر من ألفي منزل جديد إلى المشروع، على مساحة تمتد إلى 3.6 كيلومتر مربع. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، إن هذا الاستحواذ يعد فرصة فريدة من خلال دمج العقارات التجارية وعقارات التجزئة عالمية المستوى في واجهة الرياض، مع مجتمع “سدرة” السكني، الذي سيضمن للمقيمين الوصول والاستمتاع بوسائل الترفيه، والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية، وبرامج الولاء.
يذكر أن “روشن” تعمل على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجتمعات سكنية على مساحة تزيد على 200 مليون متر مربع، وسيساهم شراؤها للمساحات التجارية والتجزئة من واجهة الرياض، في جعلها أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المنطقة.