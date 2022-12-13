“المرئي والمسموع”: تصنيف وفسح 200 محتوى سينمائي خلال نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الثلاثاء)، تصنيف وفسح 200 محتوى سينمائي بأنواعه المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة أن تلك التصنيفات تتضمن 53 فيلما سينمائيا و52 ملصقا سينمائيا و21 إعلانا تجاريا لدار سينما، و46 مقطعا تشويقيا و28 محتوى مرئيا خارج قاعات السينما.
والتصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها الهيئة.
ويهدف التصنيف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية، أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضرراً أو إزعاجاً، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقاً للأنظمة.
وفق “أخبار 24”.