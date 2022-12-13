قطر تستضيف مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وتشهد مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب لقاء نادي الهلال حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي مع فولاد خوزستان الإيراني.
وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 من الشهر ذاته، ونصف النهائي في 26 من نفس الشهر. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب من الدور النهائي في 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، فيما تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو من العام ذاته في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).