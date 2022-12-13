قبل ان تتداول – خبير يقدم لك النصائح قبل الإستثمار

تقدم الاكاديمية العربية للأعمال والمنتشرة في اسطنبول وجزء من الدول العربية نصائحاً للمتداولين والمستثمرين في مجال العملات والاوراق المالية والاسهم حيث انها تعد الرائدة في هذا المجال.
وتالياً تعريفاً لما تقدمه الاكاديمية من نصائح المحلل المالي والتقني الأردني عبد الرحمن الأصفر
الاكاديمية العربية للأعمال
هي اكاديمية استثمارية تعليمية عربية مرخصة للتعليم والتداول والاستثمار بالأسواق المالية والبورصات العالمية ويمتلك خبراؤنا ما يزيد عن 10 أعوام من الخبرة العملية في الدورات التعليمية لمختلف المستويات من خلال دورات تفاعلية مباشرة سواء كانت حضورية في مقراتها او أونلاين أينما كنت حول العالم بالإضافة الى الخبرة الكبيرة في الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والتداول بالأصول الاستثمارية المختلفة مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة وغيرها بأشراف مباشر من مؤسس هذه الاكاديمية المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر .
من هو مؤسس الاكاديمية العربية للأعمال
هو عبد الرحمن الأصفر أردني الجنسية ولد في المملكة العربية السعودية وتدرج في دراسته الى ان حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة ثم شق طريقه في عالم الأسواق والبورصات العالمية ليتحصل على شهادة CFA Chartered Financial Analyst ثم اكمل دراسته ليتحصل على دبلوم في الاعلام الرقمي وماجستير في الاقتصاد الإسلامي وهو محلل مالي وتقني مضارب متخصص في أسواق البورصة العالمية تزيد خبرته على 13 عام حقق خلالها نجاحات كبيرة في مسيرته المهنية يشار اليها بالبنان سواء في تقديمه المحترف للمحتوى التعليمي المتقن او في خبرته الضخمة لإدارة الاستثمارات والصناديق والمحافظ الاستثمارية في البورصات العالمية الامر الذي جعل منه وجهة للمستثمرين العرب حيث تحظى قراءاته ورؤيته الاقتصادية للأسواق العالمية بمتابعة واسعة لدقتها واسقاطاتها الواقعية ….. المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر هو رئيس مجلس إدارة الاكاديمية العربية للأعمال ومؤسسها ومدير صناديق استثمارية في بورصة روتردام ولندن ومدير قسم إدارة الحسابات الاستثمارية في RC BANKERS الكويتية ومؤسس مجموعة ألفا الدولية لتجارة الزيوت وسلسلة مقاهي داون تاون العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة T- Options للتسويق.
تاريخ انشاء الاكاديمية
تم انشاء هذه الاكاديمية منذ بداية عام 2018 وكانت تقدم كافة الانشطة والدورات اونلاين لجميع عملائها من شتى بقاع العالم واستمرت بذلك الى بداية عام 2021 حيث تم افتتاح اول مكتب للأكاديمية العربية للأعمال على ارض الواقع في العراق – أربيل بعد استحصال كافة التراخيص الرسمية من وزارة التجارة في كوردستان العراق وغرفة صناعة وتجارة أربيل ليقدم هذا الحدث الكبير نشاطات أوسع للأكاديمية على ارض الواقع ليثمر ذلك بعدها عن افتتاح مكتب في تركيا – إسطنبول من اجل توسيع الرقعة الجغرافية لخدمة العملاء لتفتح بعدها الاكاديمية العربية للأعمال مكتب جديد لها في العراق – النجف الاشرف وقريبا سيكون هناك فرع إقليمي جديد تستهدف الاكاديمية العربية للأعمال توسعة الرقعة الجغرافية لها للوصول الى اعلى معايير خدمة العملاء لديها وايصال خدماتها فعليا وعلى ارض الواقع لأكبر شريحة ممكنة من المتداولين والمستثمرين.
ماذا تقدم الاكاديمية العربية للأعمال ببساطة تقدم الاكاديمية عبر اقسامها العديدة كل ما يتعلق بأسواق المال والاعمال والبورصات العالمية سواء كان ذلك عبر التعليم والدراسات والأبحاث ام عبر العوائد والارباح التي تقدم للمستثمرين من عبر برامج الاكاديمية الاستثمارية في البورصات العالمية والمنصات الالكترونية او الأرباح من خلال التداول ولكل قسم من هذه الأقسام كوادر متخصصة ومدراء حسابات ومحللين على قدر كبير من الاحترافية واقسام الاكاديمية كالتالي :
1- قسم التعليم والدورات
2- قسم الاستثمارات
3- قسم التداول
4- قسم برامج البث المباشر – برنامج المتداولون العرب – برنامج اتجاهات السوق
5- قسم التحليل الاقتصادي والفني
6- قسم الأبحاث والدراسات
ولكل قسم مهام كثيرة يقوم بها فرق عمل متخصصة وذو خبرات كبيرة وسنتطرق الى ذكر كل قسم بالتفاصيل:
التعليم والدورات الاكاديمية
نقدم عبر الكورسات والمواد التعليمية والتدريبية لجميع عملائنا فرصة لتطوير معرفتهم ومهاراتهم المالية عبر تعلم كيفية إدارة المخاطر والدخول إلى أسواق مالية واصول عديدة بالإضافة الى تعليمهم استراتيجيات تجنبهم الوقوع في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من المتداولين والمستثمرين عبر دورات لجميع المستويات سواء كانت دورات تكوينية للمبتدئين ام متقدمة لنكون بالمحصلة قد قدمنا للمتداول والمستثمر نهج عمل وخطة تداول واستثمار تمكنه من القيام بدور أكثر فعالية وثقة في إدارة شؤونه المالية وفهم اتجاهات الأدوات المالية بشكل أفضل من اجل تقليل المخاطر وبناء الاستراتيجيات الأكثر نجاح لتجربتهم في التداول والاستثمار عبر أساليب تعليم حديثة سواء كان ذلك بشكل حضوري في مكاتبها ام اونلاين لجميع دول العالم.
البرامج الاستثمارية
الاكاديمية العربية للأعمال تتميز بان لمؤسسها وكوادرها باع طويل وخبرة كبيرة في الأسواق المالية والبورصات العالمية واكبوا جميع الظروف الصعبة والتقلبات الشديدة التي مرت بها الأسواق العالمية بكل حكمة ونجاح ونتائج ذلك يشهد لها الجميع محققين بذلك أرباح شهرية وسنوية مستمرة لكل العملاء واليكم الأنظمة الاستثمارية التي تقدمها الاكاديمية العربية للأعمال لمستثمريها وعملائها مع نسب الأرباح والية العمل المفصلة وهي كالتالي:
الصناديق الاستثمارية
أحد أبرز واهم انظمة الاكاديمية العربية للأعمال الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين والصناديق الاستثمارية هي برنامج استثماري يعتمد في تمويله على مجموعة من المساهمين في صندوق واحد لاستثمارها في مختلف الاوراق المالية والأصول في قطاعات مختلفة وهذا الأمر يحتاج إلى مهارة كبيرة ونادرة لانتقاء المزيج الناجح في سوق المال ناهيك عن المجهود الهائل لاختيار وتحليل بيانات اقتصادية وقوائم مالية كثيرة ونمتلك في الاكاديمية العربية للأعمال فريق احترافي متخصص يضم خبراء استثمار لديهم خبرة كبيرة ومتعمقة على المستوى العالمي ولقد اثبت هذا الفريق على مدى سنوات قدرته وحنكته في إدارة الازمات وتقلبات الأسواق وأثبتت أساليبه نجاعة وفعالية كبيرة ومشهود لها بأشراف وادارة مباشرة من المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر .
مميزات الصناديق الاستثمارية في الاكاديمية العربية للأعمال:
نظام العمل لدينا يعمل على ضمان الموازنة بين تحقيق الدخل والنمو للمستثمر.
اصدار تقارير منتظمة عن أداء الصندوق الاستثماري لكل المشتركين فيه يوضح أداء الصندوق بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تم تنفيذها.
الصناديق الاستثمارية تدار بشكل مباشر من قبل المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر.
توفر صناديق الاستثمار السيولة للمستثمر حيث يمكنه استرداد قيمة رأس ماله عند نهاية اجل الصندوق.
عقد تفصيلي لكل مستثمر في الصندوق الاستثماري يتم ذكر وتثبيت فيه كل النسب والبنود التي يتم الاتفاق عليها وتكون النسخة الاصلية من هذا العقد مع المستثمر.
الصناديق الاستثمارية في الاكاديمية العربية للأعمال هي صناديق إسلامية ويتم انتقاء فيها أصول وأدوات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فلا يتم الاستثمار باي قطاع أو شركات منتجة للمواد المحرمة وتتعامل بالفوائد المصرفية.
الية العمل في الصناديق الاستثمارية
الاستثمار والمضاربة المطلقة في الصناديق الاستثمارية تتم عبر عقد يتم توقيعه ما بين المستثمر وجهة العمل وينبني هذا العقد على تخويل العامل بأحقية التصرف بالمضاربة على أسهم الشركات العالمية والسندات والعقود الآجلة والسلع والمعادن والمؤشرات والعملات وأصول أخرى عبر صناديق استثمارية تقوم الجهة العاملة في فتحها في بورصات عالمية مثل بورصة روتردام ولندن وفرانكفورت وهونغ كونج وغيرها من البورصات ويكون العقد بالمضاربة المطلقة على راس المال المستثمر في هذه الصناديق اما بالنسبة لنظام الأرباح لهذه الصناديق الاستثمارية فيقسم على الشكل التالي :
نظام الأرباح الشهرية
نسبة الأرباح الصافية للمستثمرين تتراوح ما بين 4-7 % من قيمة رأس المال المستثمرة.
نظام الأرباح ربع السنوية
نسبة الأرباح الصافية للمستثمرين تتراوح ما بين 14-16% من قيمة رأس المال المستثمرة.
نظام الأرباح السنوية
نسبة الأرباح الصافية للمستثمرين تتراوح ما بين 84-120 % من قيمة رأس المال المستثمرة.
صندوق الادخار الاستثماري
أول صندوق ادخار وبرنامج استثماري خاص للشباب من ذوي الدخل المحدود والطلاب والخريجين الجدد ليكون هذا البرنامج داعم قوي لهم للاستثمار على المدى المتوسط وبنفس ذات الوقت بشروط والية عمل سهلة المنال وبمتناول جميع شرائح المجتمع للمشاركة فيه فنحن في الاكاديمية العربية للأعمال نحرص على مساندة الشباب الذين تحيط بهم ظروف صعبة وأقل ما يمكننا وصفها في بعض الأحيان بالقاسية
الى ماذا يهدف صندوق الادخار
تهدف فكرة صندوق الادخار الى تنمية الوعي الادخاري للشباب وتحفيز صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم وضعهم المادي والفكرة هذه تفتح امام جميع شرائح الشباب افاق جديدة فنحن نعمل على مواكبة التطلعات والطموحات الاستثمارية لعملائنا وتنمية ثرواتهم عبر تأسيس علاقة عمل طويلة الأمد فعملائنا هم حلفائنا ونعمل معهم في فريق واحد.
اهمية برنامج صندوق الادخار
تكمن أهمية برنامج الادخار في تحقيقه الأمن المادي على المدى الطويل ويوفر للمدخر الحرية المالية والتغلب على الظروف الطارئة ويوفر الدعم في حال فقدان الوظيفة ويساعد على القضاء على الاستهلاك العشوائي ولذلك فهو وسيلة لتأمين المستقبل ولتغطية النفقات الأساسية وتمويل التعليم الإضافي فالشخص المدخر هو شخص أكثر حكمة واتزان وأكثر قدرة على إنفاق المال في أماكنه الصحيحة فالادخار هو الوسيلة المثالية التي تمكنا من مواجهة الظروف والعقبات غير المتوقعة وكذلك يمكن لنا أن نعتمد عليه من أجل توفير حياة مستقبلية أفضل ويضمن لصاحبه العيش بحرية والتحكم بمصيره دون الاضطرار لاختيار خيار ما مجبرا عليه لذلك يعد الادخار من اقوى الأنظمة التأمينية التي من شأنها جعل الشباب قادرين على مواجهة المستقبل المبهم بكل مستجداته وظروفه الطارئة
صندوق الادخار الاستثماري قائم على نظرية المرابحة الاسلامية من خلال عقد توكيل بالمضاربة المطلقة على اصول مالية مدرجة في البورصات العالمية حيث تكون المضاربة على رأس المال والارباح على خطة عمل (ثلاث سنوات) من خلال صندوق استثماري توزع ارباحه بشكل نصف سنوي وقيمة السهم فيه هي 100 % وخطة عمل برنامج الادخار جعل 100 $ تصل الى أرباح تتراوح ما بين 297.5 دولار الى 405 دولار.
محفظة الهدف الاستثمارية
محفظة تساهمية مجمعة تجاوزت تجربتها ومسيرتها الناجحة الثلاث أعوام ودورات مالية مستمرة بتوزيع الأرباح على المستثمرين وفي ظل احلك الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها الأسواق العالمية منذ انطلاق محفظة الهدف الاستثمارية والتي واكبت الجائحة وتداعياتها وتأثيراتها على العالم اجمع وما اعقبها من ظروف اقتصادية صعبة لجميع دول العالم من تضخم ومشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا وغيرها من عوامل جيوسياسية مختلفة وتقلبات كبيرة على العديد من الأصعدة التي شكلت أسواق متقلبة بشكل جلي للجميع في ظل كل تلك الظروف كانت محفظة الهدف الاستثمارية تتألق بتوزيعات الأرباح لدورات متواصلة ويشهد لها تاريخ الصفقات التي عليها ويعود ذلك بعد توفيق الله تعالى الى احترافية وذكاء مدير المحفظة المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر الذي ابدع ولا يزال في حصد الأرباح للمستثمرين فمنذ بداية انشاء هذه المحفظة الاستثمارية كانت تهدف الى تقليص الخسائر التي يتكبدها المتداولين والمستثمرين العرب والانتقال بهم الى جني أرباح متواصلة بالإضافة الى تعلم مهارات التداول عبر متابعة الاستراتيجيات التي تدار بها المحفظة.
الية العمل في محفظة الهدف الاستثمارية
قيمة السهم الواحد هي 500 دولار امريكي.
المحفظة الاستثمارية بإدارة مباشرة من المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر.
المحفظة تعمل بنظام الدورة المالية وتتراوح مدة العمل فيها ما بين 2-3 شهر حسب الصفقات والفرص والاستراتيجيات المطبقة في كل دورة.
ربحية السهم الواحد خلال الدورة المالية تتراوح ما بين 14 % – 25 %.
حساب مشاهدة متاح فقط للمكتتبين على أسهم المحفظة كي يتمكنون من متابعة أداء المحفظة والاستفادة من الاستراتيجيات والصفقات المتبعة.
تتم ادارة محفظة الهدف الاستثمارية من قبل المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر بإدارة رأس مال صارمة وبنسبة مخاطرة لا تتجاوز 8% حيث يتم استخدام التحليل الفني والتقني وقراءة الاسواق المالية بين احجام العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية والبيانات والتصريحات الاقتصادية بالإضافة الى استخدام استراتيجيات عالية المستوى لجني النقاط والارباح باحترافية عالية.
محفظة السهم الاستثمارية
هي محفظة تساهمية مجمعة قيمة السهم الواحد فيها 100 دولار امريكي وهي بإدارة المحلل الفني والتقني الاستاذ مصطفى جمال وبإشراف مباشر من المحلل المالي والتقني الأستاذ عبد الرحمن الأصفر نسعى من خلالها الى توفير أبواب استثمارية جديدة تكون في متناول جميع شرائح المستثمرين.
الية عمل محفظة السهم الاستثمارية
توزع الأرباح كل شهرين مرة ويتم جدولة وترصيد الأرباح وتوزيعها على المستثمرين.
يفتح باب الاكتتاب على أسهم المحفظة عند انتهاء كل دورة ويفسح المجال للمستثمرين الجدد بشراء أسهم المحفظة.
نسبة الأرباح لفترة التداول هي ما بين 7% – 12% من قيمة رأس مال السهم المكتتب.
قسم التداول
تمتلك الاكاديمية العربية للأعمال وكالة حصرية من مزود مالي بنكي يتميز بسرعة فائقة في تنفيذ الأوامر ومجموعة كبيرة من الأسواق وبالإضافة الى ذلك تمتلك الاكاديمية العربية للأعمال مدراء حسابات يتابعون العميل على مدار الساعة بالعديد من طرق الاتصال المباشر وغير المباشر ويوفرون كامل الدعم لكل عميل لأننا دائما نضع كل خبرتنا لدعم ومساعدة المتداول كي يكون واثق من كل خطوة يقوم بها في تداولاته من الأصول المالية التي سيعمل عليها الى استراتيجية وأسلوب التداول ووضع خطة لذلك بالإضافة الى متابعة سيكولوجية التداول الخاصة به ومدى أهمية إدارة المخاطر ورأس المال الصارمة ودقة توقيت دخول السوق وتحليل الأسعار في وقتها الحقيقي خطوة بخطوة على جميع الأصول المالية.
قسم برامج البث المباشر – برنامج المتداولون العرب – برنامج اتجاهات السوق
برنامج المتداولون العرب
هو برنامج يبث بشكل مباشر في مواعيد محددة ومختارة يقدمه المحلل المالي والتقني الأستاذ عبد الرحمن الأصفر وينقسم الى محاور اثنين الأول هو شرح وافي لجميع الاحداث الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي ترافق الجلسة الأسبوعية التي تكون فيها الحلقة وشرح مل محركات الأسواق سواء كانت بيانات اقتصادية او عوامل جيوسياسية او احداث وتصريحات سياسية من شأنها التأثير على الأسواق اما الشق الثاني من البرنامج هو تحليل لابرزا الأدوات والأصول المالية بنظرة فنية وتحليلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وإعطاء توصيات ونقاط دخول لصفقات على اهم ازواج العملات والمؤشرات والذهب وغيرها من الأصول المالية وللبرنامج شعبية كبيرة جدا يهدف من خلاله الأستاذ عبد الرحمن الأصفر الى رفع مستوى تداولات العملاء اليومية ورفع مستوى جني الأرباح .
برنامج بيانات السوق
هو برنامج يبث بشكل مباشر جميع أيام جلسات التداول من الاثنين الى الخميس عدا يوم الجمعة ويتم مناقشة أبرز البيانات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسواق بشكل يومي يقدمه المحلل مصطفى جمال والبرنامج له صدى جيد بين أوساط المتداولين.
الاكاديمية العربية للأعمال منذ انطلاقتها أحدثت فرق حقيقي في تجارب الكثير من المتداولين والمستثمرين في الشرق الأوسط وغيرت من وضع حياتهم المالية الى الأفضل وبشهادة كل من تعامل معها لان كوادرها وعلى رأسهم المؤسس عبد الرحمن الأصفر على دراية كاملة بجميع جوانب الاستثمار والتداول والتعليم في أسواق البورصة العالمية واثناء استكشافك لنا والبحث عنا ستجد ذلك جليا من اراء كل من تعامل معنا لأننا نبذل كل ما في وسعنا بصدق وامانه لدعمك في رحلة التعليم والاستثمار التداول الخاصة بك.
عناوين الاكاديمية العربية للأعمال
العراق – أربيل – دريم سيتي – فيلا 260
العراق – النجف الاشرف – شارع نجف كوفة الرئيسي – بناية حيد الشماع طابق 1 مكتب رقم 3
تركيا – إسطنبول – بيليك دوزو – برج إسطنبول مكتب 307 طابق 35
المزيد من المعلومات:
رابط الصفحة الرسمية للمحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر
https://www.facebook.com/Abedasfarr/
رابط الصفحة الرسمية للأكاديمية العربية للأعمال
https://www.facebook.com/ab.academy.ar
رابط الموقع الالكتروني للأكاديمية العربية للأعمال
www.abacademyco.com