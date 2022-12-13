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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع يناير
13/12/2022   1:33 م

“الزكاة والضريبة”: تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع يناير

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الثلاثاء)، أن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط) سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023.

وأضافت الهيئة في معرض ردها على استفسار لأحد المواطنين، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، مبينةً بأن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفق “أخبار 24”.

وحثت الهيئة الشركات المستهدفة على استكمال التجهيزات الداخلية بالتعاون مع مزودي خدمات وحلول الفوترة الإلكترونية للتأكد من متطلبات الربط والتكامل.

“الزكاة والضريبة”: تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع يناير

جديد المحليات
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