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رياضة > الركراكي: نريد إعادة كتابة التاريخ
13/12/2022   5:07 م

الركراكي: نريد إعادة كتابة التاريخ

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يثق مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي في قدرات فريقه قبل مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد فرنسا ضمن نصف نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: “نريد أن نضع إفريقيا في القمة .أعتبر أننا نلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا. الجماهير المغربية قدمت من كل مكان لتشجيعنا”.

وأضاف “نحن واثقون في قدراتنا ونريد إعادة كتابة التاريخ رغم أن جميع الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا. لا نعاني من الارهاق بالعكس الكل متحمس لخوض نصف النهائي. حظوظنا وافرة في التأهل”. وفق “أخبار 24”.

ويلعب منتخب فرنسا ضد المغرب غدًا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

الركراكي: نريد إعادة كتابة التاريخ

رياضة
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