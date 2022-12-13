سوق الأسهم يرتد مرتفعاً 1.9% عند 10221 نقطة

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 1.9 %، مغلقا عند 10221 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية”، عند 75 ريالا (+ 4 %) للأول، و30.65 ريال (+ 1 %) للثاني.
كما أنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك ساب” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”البحري” و”مصرف الإنماء” و”مجموعة تداول” و”سبكيم العالمية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و6 %، فيما صعد سهما “السعودي الفرنسي” و”نقي” عند 37.85 ريال (+ 2 %) للأول، و64.50 ريال (+ 1 %) للثاني. وفق “أخبار 24”.
وارتفع سهم “أمريكانا” بنسبة 12 % عند 3.08 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 420 مليون سهم وبقيمة 1.3 مليار ريال، فيما صعد سهم “تنمية” بالنسبة القصوى عند 113.60 ريال.
وكان “مؤشر السوق السعودي”، أنهى جلسة أمس (الإثنين)، على تراجع بنسبة 1%، مغلقا عند 10 آلاف و33 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم.