مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات، وانخفاض الحالات الحرجة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 53 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 15 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826312 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 76 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813775 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة، بتسجيل دخول حالة جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 37 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض في الوفيات بتسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9487 حالة وفاة.