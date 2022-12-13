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جديد المحليات > “الأمن العام” يطيح بجناة متورطين في حـوادث جنائية وإطلاق نار ونقل مخالفين
14/12/2022   12:33 ص

“الأمن العام” يطيح بجناة متورطين في حـوادث جنائية وإطلاق نار ونقل مخالفين

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استعرض الأمن العام اليوم (الثلاثاء) الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف المناطق.

وكشف عن القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا حـوادث جنائية تمثلت في الترصد لكبار السن في جدة وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم ونشل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحقائب شخصية.

وأكد الإطاحة بمواطن في القنفذة نقل في مركبته 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، إلى جانب آخر بالمدينة المنورة ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من بندقية معرضاً حياة الآخرين للخطر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى ضبط مواطنين في النبهانية بحوزتهما 900 قرص خاضعة لنظام التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يستقلانها.

“الأمن العام” يطيح بجناة متورطين في حـوادث جنائية وإطلاق نار ونقل مخالفين

جديد المحليات
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