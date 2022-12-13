هيئة الاتصالات: هيئنا بنية تحتية تربط أكثر من 500 مليون جهاز إنترنت أشياء

استعرض محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد التميمي، جهود الهيئة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية الإيجابية في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
وتناول التميمي، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، جهود الهيئة في البنية التحتية الرقمية لدعم تطبيقات التقنيات الناشئة مثل الشبكات الذكية، حيث نوّه بنشر شبكة تقنية NB-IoT في المملكة، من خلال أكثر من 20 ألف برج يدعم هذه التقنية، بنسبة تغطية تجاوزت 95% من المناطق الحضرية.
وأضاف أن هذه التقنية تتيح إمكانية ربط أكثر من 500 مليون جهاز إنترنت أشياء على مستوى المملكة، ما ساهم في زيادة الاشتراكات فيه عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، لتصل إلى أكثر من 11 مليون اشتراك، بنسبة نمو بأكثر من 720% مقارنة بعام 2019.
وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز الاستثمار والتنافسية بهذا القطاع، من خلال بنية تحتية متينة، ساهمت في تغطية أكثر من 3.6 مليون منزل في المملكة بالألياف الضوئية، لتتجاوز نسبة الانتشار 60% من المساكن.
وأشار إلى وصول نسبة تغطية النطاق العريض إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، بمتوسط سرعة تجاوز 369 ميجابت في الثانية، مؤكدًا ارتفاع نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 168% بنهاية الربع الثالث من 2022، وبنسبة نمو تجاوزت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأضاف أن الهيئة لا تزال تقدم المزيد من الجهود لتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لتبني التقنيات الناشئة، حيث تم إطلاق استراتيجية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة “BOOST” في عام 2020، بمستهدفات طموحة لسد الفجوات الرئيسية، حيث ركزت على محاور التنظيم والتمكين والتوعية، للاهتمام بتنظيم القطاع وتمكينه عبر إطلاق 16 مبادرة تنظيمية، أبرزها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.
وذكر التميمي أن الاستراتيجية تضمنت العمل على أكثر من 33 مبادرة تمكينية، مثل مبادرة دعم إدراج الشركات التقنية المحلية في السوق المالية حيث تم عمل عدد من الورش التوعوية، ساهمت بإدراج 9 شركات تقنية معلومات جديدة، بنسبة نمو تصل إلى 400% مقارنة بالعام الماضي 2021، فضلًا عن تحفيز سوق الحوسبة السحابية، حيث وصل عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى 31 جهة، بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، بينها 3 شركات حوسبة عالمية.
وفق “أخبار 24”.