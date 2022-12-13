أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي (الهوية والتمكين والأثر)، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويهدف المؤتمر إلى تشجيع القطاع غير الربحي على تعزيز التنمية اللغوية والمحافظة على ترسيخ الهوية العربية للمجتمع، وإنشاء الكيانات المتخصصة في خدمة اللغة العربية وتحقيق الاستدامة المالية لها، ودراسة واقع اللغة العربية في القطاع غير الربحي، وتوجيه القطاع نحو الاستثمار الخيري في اللغة العربية ودعم المبادرات والمشاريع التي تخدمها.
وتُعقد جلسات المؤتمر بجامعة الملك عبدالعزيز يومي الأربعاء والخميس 14-15 ديسمبر 2022، كما سيشهد المؤتمر معرضاً تعريفياً بالجهات المشاركة من القطاعات اللغوية ومؤسسات القطاع غير الربحي.
ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها، أهمية القطاع غير الربحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية والأمن اللغوي، وجهود القطاع غير الربحي في دعم مشاريع اللغة العربية، وتجارب رائدة في تأسيس مشاريع التنمية اللغوية في القطاع غير الربحي عالمياً وإقليميًا ومحلياً، واللغة العربية بوصفها وعاء لقيم المجتمع وتاريخه وهويته.
ومن المحاور التي يتناولها المؤتمر، تمكين اللغة العربية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكيانات غير الربحية المتخصصة في مشاريع اللغة العربية وآفاق الاستدامة المالية، والاستثمار في اللغة العربية وتوظيف رأس المال البشري، والوقف على تعليم اللغة العربية: تجارب ومبادرات، والقطاع غير الربحي ومشاريع التعريب والترجمة، والقطاع غير الربحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والقطاع غير الربحي ونشر ثقافة التطوع في خدمة اللغة العربية، ومكتسبات العمل غير الربحي في مجال تمكين اللغة العربية واستدامة مشاريعها.
وفق “أخبار 24”.