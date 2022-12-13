محافظ الأحساء يرعى حفل “جمعية فتاة الأحساء” السنوي ويكرم شركاء النجاح

رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس (الاثنين) حفل جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لتكريم الداعمين وشركاء النجاح لعام 2021 / 2022، الذي أقيم بالنادي الأدبي بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة وممثلي شركاء النجاح.
ورحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة لطيفة العفالق بمحافظ الأحساء معبرة عن سعادتها بتشريفه للحفل، وقدمت شكرها لكل من ساهم بعطائه في استمرارية الجمعية ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مؤكدة أن هذا الدعم أثمر بتحقيق إنجازات كبيرة كان لها الأثر في تطوير البرامج وتنوعها.
وشهد الحفل تقديم أوبريت غنائي بعنوان (من الألف إلى الياء) للفنان عادل الخميس والذي يحكي عن مسيرة الجمعية في التنمية والخدمة الاجتماعية خلال 40 عاماً، كما قدمت المديرة التنفيذية الأستاذة عائشة الدوسري عرضا تقديميا يتضمن مسيرة الجمعية وأبرز التحولات التي مرت بها، تلا ذلك عرض لأبرز مشاريع الجمعية للأعوام 2023 – 2026.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة للجمعية من داعمين وجهات مساندة للجمعية وإعلاميين ومتطوعين من قبل محافظ الأحساء، ورئيسة الجمعية.
وفق “أخبار 24”.