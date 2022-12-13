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جديد المحليات > “السعودية للكهرباء” تبرم عقدين لتركيب 60 ألف معدة ذكية
14/12/2022   12:33 ص

“السعودية للكهرباء” تبرم عقدين لتركيب 60 ألف معدة ذكية

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أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، عقدين، لتوريد وتركيب 60 ألف معدة ذكية بشبكة توزيع الكهرباء على مستوى المملكة وربطها بمراكز التحكم المتقدمة خلال العامين القادمين بتكلفة 2.7 مليار ريال.

ووقع العقود من جانب الشركة السعودية للكهرباء، الرئيس التنفيذي للشركة خالد القنون، فيما مثَّل الشركة الصينية الرئيس التنفيذي ليانغ تيشنغ جونغ،

وتبلغ قيمة المشروع الأول نحو 1.5 مليار ريال، ويشمل توريد وتركيب أكثر من 33 ألف معدة ذكية للشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، فيما بلغت قيمة المشروع الثاني مع شركة الجهاز للمقاولات أكثر من 1.2 مليار ريال؛ لتوريد وتركيب أكثر من 23.7 ألف معدة ذكية في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. وفق “أخبار 24”.

وأكد القنون أن هذه المشاريع سيتبعها مشاريع أخرى تعمل الشركة على تنفيذها لبناء مستهدفات الشبكات الذكية، للإسهام في تحسين كفاءة وجودة الخدمة الكهربائية.

“السعودية للكهرباء” تبرم عقدين لتركيب 60 ألف معدة ذكية

جديد المحليات
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