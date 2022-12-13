“هيئة الاتصالات” تطلق المرحلة الثانية من مبادرة “دوّر جهازك”

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة “دوّر جهازك” والموجهة للأفراد، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، حيث تستمر حتى نهاية يناير 2023.
وأوضحت الهيئة أنها خصصت موقعًا إلكترونيًا يوضح آلية تسليم الأجهزة، وأنواع الأجهزة التي تستهدفها، حيث تشمل أجهزة الهاتف الثابت والهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والمودم والطابعات والحاسب الآلي المكتبي والمحمول.
وأشارت إلى أن التدوير يشمل مسارين، حيث يختص المسار الأول بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة مع التأكيد على مسح كافة بياناتها بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.
أما المسار الثاني فيختص ببقية الأجهزة الأخرى، حيث سيتم إتلافها من خلال الوسائل المخصصة وتحويلها إلى مواد أولية والتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة، مؤكدةً التزامها بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم.
وفق “أخبار 24”.