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جديد المحليات > “عقارات الدولة” تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم بمكة
14/12/2022   12:32 ص

“عقارات الدولة” تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم بمكة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الثلاثاء)، بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل بمكة المكرمة، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.

ويتضمن المشروع 7 محاكم، و 79 قاعة، إضافة إلى مبنى إداري يشمل مكاتب القضاة ومكاتب الموظفين الإداريين والمرافق التابعة، ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات، إلى جانب صيانة المرافق، بما في ذلك مقر إقامة طاقم عمل إدارة المرافق، ومركز مكافحة الحرائق، وغرف وحدة التحكم. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة المطوّرين والمستثمرين المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة، التي تحتوي على معلومات عن المشروع بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، علماً بأن (الخميس) 12 يناير، آخر موعد لتقديم إبداء الرغبات.

“عقارات الدولة” تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم بمكة

جديد المحليات
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