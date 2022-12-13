نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحرس الوطني” يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة
14/12/2022   12:32 ص

“الحرس الوطني” يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

+ = -
1093

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة، على أن يبدأ استقبال الطلبات على موقع الوزارة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/ 5 / 1444هـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 / 5 / 1444هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون حسن السيرة ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

كما اشترطت أن تكون الخبرات للمتقدم إن وُجدت متوافقة مع ما هو محدد بطبيعة المهنة موضحًا بها بداية ونهاية الخدمة وأن تكون مصدّقة من الجهة التي عمل بها، وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبينة أنه سيتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة. وفق “أخبار 24”.

“الحرس الوطني” يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241174.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.