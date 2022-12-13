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جديد المحليات > “التنمية العقارية” يوقع اتفاقية لتقديم الدعم الائتماني لمستفيدي الدعم السكني
14/12/2022   12:32 ص

“التنمية العقارية” يوقع اتفاقية لتقديم الدعم الائتماني لمستفيدي الدعم السكني

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وقع صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، بهدف تقديم الدعم الائتماني وتقييم المخاطر، لضمان حصول مستفيدي برامج الدعم السكني على منتجات تمويلية وسكنية، تتناسب مع قدراتهم المالية والاحتياج الفعلي لتملك السكن.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب “سمة”، الرئيس التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تواكب مساعي تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم، وتمكينهم من المنتجات التمويلية والسكنية، من خلال التحليل الاستباقي للتقرير الائتماني لمستفيدي برامج الدعم السكني.

وأضاف أن ذلك يضمن بناء برامج وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية، تتناسب مع الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستفيدين لتملك السكن الملائم. وفق “أخبار 24”.

“التنمية العقارية” يوقع اتفاقية لتقديم الدعم الائتماني لمستفيدي الدعم السكني

جديد المحليات
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