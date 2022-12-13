تدشين أول جهاز تنفسي لوحدات العناية المركزة محلي الإنتاج

دُشن أمس (الإثنين)، أول جهاز تنفس يخدم وحدة العناية المركزة محلي الإنتاج، وذلك بالشراكة بين شركة “ميدترونيك” وشركة الرواد للأنظمة التقنية، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير عبد العزيز الرميح.
وتهدف الشراكة إلى نقل التقدم التكنولوجي، والإسهام في دعم النظام الصحي المحلي لتمكين صناعة الأجهزة الطبية محلياً في المملكة، كما تعمل على إنتاج جيل متقدم من أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالعناية المركزة محلياً.
ويعد جهاز “بيوريتين بينيت 980” أول جهاز تنفس محلي الصنع لاستخدام وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة، كما يساعد الجهاز المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي، الذي يوفر دعما وراحة لمرضى العناية المركزة ودرجة عالية من الأمان.
وتسهم الشراكة بين الشركتين في إنتاج 1200 جهاز سنويًا، وبمعدل توطين يبلغ 46% خلال أقل من سنتين مع إمكانية زيادة نسبة التوطين في المستقبل وتوفير فرص العمل المحلية.
وفق “أخبار 24”.