“اتحاد الغرف” يعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي المصري

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي المصري في دورته الجديدة (1444-1448)، وتسمية الأستاذ بندر العامري رئيساً للمجلس، وكل من الأستاذ عبد الوهاب السيد والأستاذ عبد الله الخريف نائبين للرئيس.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن تشكيل المجلس يأتي في وقت هام اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً استراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري وتذليل التحديات التي تواجه الجانبين.
جدير بالذكر أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال أكثر من 6.8 ألف شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 800 شركة مصرية.