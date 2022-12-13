“الجمارك” و “مكافحة المخدرات” يوقعان اتفاقية تعاون للتدريب على الوسائل الحية

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في مجال التدريب والتأهيل على استخدام الوسائل الحية، وذلك بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة المهندس سهيل أبانمي ومدير عام مديرية مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني.
وتأتي الاتفاقية تعزيزًا للتعاون بين القطاعين، وسعيًا إلى رفع مستوى التنسيق للاستفادة من تجربة المركز الوطني للوسائل الحية التابع للهيئة، والبرامج التي يقدمها للمتدربين، وعمليات التشغيل والإيواء، لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.
ويُعد المركز الوطني للوسائل الحية بهيئة الزكاة والضريبة رافدًا في تدريب المختصين على العديد من البرامج، أبرزها الكشف عن المخدرات، والأسـلحة، والنقود والتبغ، بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز للجهات الأمنية، مثل البحث والإنقاذ (عن المفقودين والغرقى) و(البحث والمطاردة والاقتحام ومكافحة الإرهـاب).
وفق “أخبار 24”.